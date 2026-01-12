Strappa i vestiti alla moglie per stuprarla il figlio interviene e scoppia una rissa

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, con l’accusa di tentata violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei carabinieri è stato necessario dopo una grave escalation di comportamenti violenti, che hanno coinvolto anche il figlio nel tentativo di difendere la madre. L’indagine è in corso per accertare i dettagli dell’episodio e le eventuali responsabilità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.