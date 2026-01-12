Stranger Things è una serie diventata ormai monumentale, iniziata nel luglio del 2016 e affermatasi come uno dei prodotti di punta di Netflix. Nel corso degli anni non sono mancate le controversie: ritardi nelle date di uscita sempre più lunghi e una conclusione che è stata rimandata forse oltre il necessario. Solo il 1 gennaio di quest’anno, a dieci anni dall’uscita della prima stagione, la serie è stata finalmente portata a termine. La quinta stagione, infatti, è stata divisa in tre parti, ognuna con una data di uscita differente: il 27 novembre la prima, il 25 dicembre la seconda e il primo gennaio l’episodio conclusivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stranger Things e il conformity gate: una lotta contro la pigrizia narrativa

