Stramaccioni e l’analisi di Inter Napoli | Partita di grande intensità ma è un’occasione persa dai nerazzurri…

Andrea Stramaccioni ha commentato il pareggio tra Inter e Napoli, sottolineando l’elevata intensità della partita. Secondo l’ex allenatore, si tratta di un’occasione persa dai nerazzurri, che avrebbero potuto sfruttare meglio alcune opportunità. Le sue parole, rilasciate a Radio Kiss Kiss, offrono un’analisi obiettiva di un incontro che ha messo in luce le sfide e le potenzialità di entrambe le squadre.

Inter News 24 Stramaccioni, intervistato a Radio Kiss Kiss, ha parlato così del pareggio nel big match tra Inter e Napoli: le sue parole. Il big match tra Inter e Napoli ha regalato uno spettacolo d'altri tempi, caratterizzato da un'intensità agonistica fuori dal comune. Secondo Andrea Stramaccioni, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, gran parte del merito va anche alla gestione arbitrale: «È stata una partita diversa da quelle che vediamo, di grande intensità, con un bravissimo Doveri che ha difeso un calcio più maschio, meno interrotto». La scelta di fischiare poco ha favorito lo scontro vero, rendendo il match spettacolare e vibrante sin dai primi minuti.

