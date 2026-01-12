Strage piazza della Loggia l'ex Ordine Nuovo Stimamiglio | La bomba è stata messa da Paolo Marchetti

Gianpaolo Stimamiglio, ex membro di Ordine Nuovo e oggi collaboratore di giustizia, è stato ascoltato come testimone nel processo a Brescia riguardante la strage di piazza della Loggia del 1974. Durante l’udienza, Stimamiglio ha dichiarato che la bomba sarebbe stata collocata da Paolo Marchetti. La testimonianza si inserisce nel quadro giudiziario che cerca di fare luce su uno degli attentati più gravi della storia italiana.

La festa in piazza poco prima della strage con i fuochi d'artificio - facebook.com facebook

