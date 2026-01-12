Rubina Aminian è una delle tante vittime della repressione in Iran, il cui corpo è stato trovato tra centinaia di altre vittime. La sua morte, avvenuta con uno sparo alla nuca, rappresenta una delle drammatiche conseguenze di un conflitto che ha causato oltre 2.000 morti. Questa tragedia evidenzia la gravità delle violazioni dei diritti umani nel paese e la difficile situazione delle persone coinvolte.

Rubina Aminian è diventata il volto-simbolo delle vittime della repressione in Iran. Il suo corpo è stato ritrovato tra centinaia di cadaveri. Ventitré anni, curda iraniana, studentessa di moda a Teheran, è stata uccisa nella notte dell'8 gennaio: colpita da distanza ravvicinata alle spalle, il proiettile ha raggiunto la testa e quell'attimo le è stato fatale. Rubina desiderava la libertà, vivere una vita normale. Come lei, migliaia di manifestanti hanno continuato a scendere in piazza in Iran, sfidando la crescente repressione delle autorità contro il potente movimento di protesta. Il blocco di Internet imposto dal regime liberticida ha in gran parte isolato i manifestanti dal resto del mondo, ma i video trapelati dal Paese hanno mostrato migliaia di persone marciare a Teheran anche durante la notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strage di innocenti. "Oltre 2mila morti". Uno sparo alla nuca: così è morta Rubina

