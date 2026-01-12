La tragedia di Crans-Montana ha scosso profondamente la comunità, suscitando forte dolore e rabbia. Tra le testimonianze, quella di Palmina, residente sannita, che esprime il sollievo per la salvezza dei propri nipoti, pur condannando l’accaduto. Un evento che mette in evidenza l’importanza di riflettere sulla sicurezza e sulla fragilità della vita umana di fronte a tragedie improvvise e inaccettabili.

Tempo di lettura: 3 minuti “Non trovo le parole per commentare questa strage. È tutto così inaccettabile”. Al telefono la voce rotta della signora Palmina, sospesa tra rabbia e commozione, racconta più di qualsiasi immagine vista al telegiornale o sui social la tragedia della notte di Capodanno a Crans-Montana. Originaria di Bagnara, Palmina ha vissuto quarant’anni in Svizzera. È rientrata in Italia, a Montorsi (frazione di Sant’Angelo a Cupolo), sei anni fa insieme al marito, una volta raggiunta la pensione. “Ho tanti parenti in Svizzera, i miei cognati vivono tutti lì. E io ho lavorato anche a Crans-Montana per molto tempo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Strage Crans-Montana, la rabbia della sannita Palmina: ‘I miei nipoti salvi per miracolo’

Leggi anche: Strage a Crans Montana, la psicologa: “Tra i familiari sta subentrando la rabbia per l’attesa”

Leggi anche: “Cancellati tutti i nomi”. Strage Crans-Montana, la verità si scopre solo ora ed esplode la rabbia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, una strage annunciata; Crans Montana, dolore e rabbia ai funerali dei ragazzi italiani. Prosegue inchiesta; Crans-Montana, il padre di una delle vittime di Corinaldo: Rabbia immensa, servono controlli rigorosi; Crans-Montana, le lacrime e la rabbia delle famiglie: “Nessuno ha protetto i nostri ragazzi”.

Crans-Montana, le parole di Daniela Rombi madre di una vittima della strage di Viareggio: «Guardo i genitori di quei ragazzi e rivivo lo stesso dolore. La rabbia raddoppia: il ... - La presidente dell'associazione Il mondo che vorrei, mamma di Emanuela, morta a 21 anni in seguito alla strage ferroviaria del 2009, racconta quanto la strage di Crans- vanityfair.it

Strage a #Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati #controlli. Convalidato l'#arresto di #JacquesMoretti - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti x.com