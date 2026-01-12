Strage Corinaldo famiglie vittime a Meloni | Dramma simile a Crans-Montana non lasciateci soli

Le famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo si rivolgono alle autorità, evidenziando somiglianze con il dramma di Crans-Montana. In un appello, chiedono di essere supportate e di non sentirsi abbandonate nel percorso di giustizia, confidando nella speranza che si faccia luce sulle cause e si garantisca giustizia. Un messaggio di dolore e di richiesta di vicinanza in un momento difficile.

"Noi aspetteremo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso, ma chiediamo di non essere lasciati soli". Lo scrivono le famiglie delle vittime della tragedia avvenuta, la notte dell'8 dicembre 2018, nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove persero la vita cinque ragazze e ragazzi tra i 14 e i 16 anni e una.

