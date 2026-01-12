Strade castelli e scuole Il bilancio di Licciana garantisce tutti i servizi senza aumentare le tasse
Il bilancio di previsione 2026-2028 di Licciana Nardi assicura la continuità dei servizi essenziali, tra cui strade, scuole e strutture pubbliche. L’amministrazione ha approvato un piano triennale che permette di investire nel territorio e mantenere l’equilibrio finanziario, senza aumentare le tasse per i cittadini. Questo approccio garantisce stabilità e sviluppo, rispettando le esigenze della comunità e conservando un equilibrio sostenibile.
Licciana Nardi Bilancio di previsione: nuovi investimenti e mantenimento di servizi. A Licciana Nardi è stato approvato il bilancio di previsione triennale 202628, che consente all’amministrazione di pianificare i prossimi tre anni mantenendo in equilibrio i conti dell’ente e garantendo tutti i servizi alla cittadinanza, senza introdurre nuove tasse. "Si tratta di un bilancio che gode di ottima salute - commentano il sindaco Renzo Martelloni e l’assessore di competenza Omar Tognini - un bilancio reale, in equilibrio tra entrate e uscite". Saranno avviati nuovi lavori come la copertura completa del tetto della scuola materna di Terrarossa, grazie a un finanziamento regionale per circa 600 mila euro, copertura e pannelli fotovoltaici sulla scuola primaria e secondaria di primo grado a Licciana Nardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
