Storie d’inverno – Encanto | magia e teatro al Castello Lancellotti
La magia di Encanto arriva a Lauro grazie alla compagnia teatrale amatoriale Nata Storia, che in collaborazione con la Pro Lauro porta in scena una suggestiva rivisitazione del celebre cartone Disney. L’appuntamento è fissato per il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026 nella splendida cornice del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Lauro, al Castello Lancellotti va in scena l’“Amleto” itinerante di Shakespeare
Leggi anche: Lo show a Falerone . Festival Storie magia:. Blas Roca Rey incanta il teatro Beato Pellegrino
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Il nuovo agrimenù d’inverno è arrivato! Ricette confortevoli, pensate per l’inverno e per la campagna che rallenta. Scopri il nuovo agrimenù dal link nelle storie e nella bio! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.