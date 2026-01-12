Storie di Kirikù e le ombre magiche a Centrale Preneste Teatro

Arriva da Avezzano il prossimo spettacolo in programma per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro, in via Alberto da Giussano, 58 (zona PignetoMalatesta).Appuntamento domenica 18 gennaio alle 16.30 con "Storie di Kirikù e le ombre magiche di Teatro dei Colori".

