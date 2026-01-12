Stop ai ricoveri al Ruggi il Nursind | E' il sintomo di un sistema al collasso

Il Nursind di Salerno segnala che il sovraffollamento nei pronto soccorso del Ruggi e di San Giovanni di Dio riflette una crisi più ampia nel sistema di emergenza-urgenza della regione. La situazione, che porta a frequenti ricoveri, evidenzia problemi strutturali che richiedono interventi mirati per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari locali.

“Il sovraffollamento dei pronto soccorso dell’azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno rappresenta solo la punta dell’iceberg di una crisi strutturale che investe l’intero sistema dell’emergenza-urgenza in provincia e in Regione”. È quanto denuncia il Nursind di Salerno, che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Salerno, stop ai ricoveri programmati: al Ruggi garantite soltanto le urgenze Leggi anche: Moscati, NurSind: "Dimissioni Maffei conseguenza di un sistema d’emergenza-urgenza al collasso" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sanità, dimissioni a catena al Ruggi di Salerno: l'allarme del Nursind; Iperafflusso al Pronto Soccorso del Ruggi, la direzione mette in campo misure straordinarie: stop anche ai ricoveri programmati; Salerno, il pronto soccorso del Ruggi scoppia: Subito provvedimenti; La segnalazione: sprofonda parte del parcheggio di via Carella, area chiusa. Stop ai ricoveri ordinari al Ruggi, il Nursind: "Ennesima crisi annunciata" - Il sindacato delle professioni infermieristiche chiede "interventi immediati e non più rinviabili" Il sovraffollamento dei Pronto soccorso dell’Azienda “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Saler ... msn.com

