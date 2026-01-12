Steve Harrington e il giorno in cui cambiò capelli

Steve Harrington, noto per il suo carattere affabile e il suo stile inconfondibile, ha recentemente cambiato look, passando dal suo classico cappello di capelli castani a un nuovo taglio biondo. Questo cambiamento ha attirato l’attenzione dei fan, segnando un momento di evoluzione personale e di stile. In questo articolo, esploreremo il significato di questa trasformazione e come abbia influenzato l’immagine pubblica di Steve.

Steve Harrington non è più soltanto Steve The Hair Harrington. Ora è, a tutti gli effetti, Steve The Blonde Hair Harrington. Il personaggio più iconico di Stranger Things, interpretato da Joe Keery, ha cambiato volto - o meglio, capelli - e lo ha fatto sotto alcuni dei riflettori più potenti che Hollywood potesse offrire: quelli dei Golden Globe 2026. L'attore ha infatti debuttato con un nuovo look biondo sul red carpet del Beverly Hilton di Los Angeles, trasformando la sua apparizione in un piccolo evento mediatico all'interno del più importante appuntamento glamour di inizio anno.

