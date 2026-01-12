Step on foot anche per gli arbitri è come la corazzata Potemkin

Step on foot, il nuovo flagello del calcio. Dato il regolamento vigente, era calcio di rigore. Amen. Ma i regolamenti possono essere cambiati. E lo step on foot è una delle tante assurdità introdotte per rovinare il meraviglioso gioco del calcio. Fino a due anni fa, come ha scritto Repubblica, ovviamente era un non fallo. Nell’ultimo biennio ha costretto a fischiare falli che prima nemmeno era tali. L’ultimo, ieri sera a Milano, con assegnazione del rigore all’Inter contro il Napoli. Rigore che ha provocato la furiosa reazione di Antonio Conte. Oggi ne scrive il Corriere della Sera che con Carlos Passerini torna sull’argomento e scrive che anche gli arbitri auspicano la revisione del regolamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: "L'occhio della madre, la carrozzella col bambino", La corazzata Potemkin a Cinemazero

Leggi anche: Iñaki Williams dice che la Supercoppa di Spagna è una m… come la corazzata Potemkin

