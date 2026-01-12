Stellini | Rigore Inter? Passiamo oltre guardiamo alla grande prestazione del Napoli

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, ha preferito non soffermarsi sul rigore assegnato all’Inter nel match contro il Napoli, terminato 2-2. In un commento rapido ai microfoni di Dazn, ha sottolineato l’importanza di guardare oltre l’episodio, concentrandosi sulla prestazione complessiva della squadra partenopea. Un’occasione per evidenziare la buona forma del Napoli e mantenere un approccio equilibrato alla partita.

Tempo di lettura: 2 minuti Cristian Stellini, vice di Conte, ai microfoni di Dazn nel post-partita di Inter-Napoli 2-2: " Rigore Inter? Passerei oltre, non mi soffermerei sul rigore. Veniamo da una settimana complicata, giusto andare oltre pensare all'ottima prestazione e alla reazione dopo il rigore. Ci dà fiducia e grande forza. Abbiamo una squadra che anche stasera su un campo difficile contro la prima in classifica ha dimostrato di valere il titolo dell'anno scorso. C'è grande soddisfazione per la reazione che c'è ststata". Poi continua: "Dopo il rigore noi non abbiamo visto l'episodio, la reazione è dovuta al gol subito non tanto all'episodio in sé che non commentiamo.

Napoli, Stellini ha parlato così dopo il pareggio per 2-2 contro l’Inter. Queste le sue dichiarazioni post match - Queste le sue dichiarazioni post match A DAZN dopo Inter Napoli, Stellini – vice di Conte – ha commentato così il pareggio per ... calcionews24.com

Antonio Conte sceglie il silenzio dopo il 2-2 di San Siro e lascia la parola a Cristian Stellini. L’allenatore del Napoli, espulso per proteste dopo il rigore concesso all’Inter, non si presenta ai microfoni nel post partita, una decisione che non sorprende lo staff. “An x.com

Conte infuriato per il rigore dell'Inter, l'arbitro lo espelle. Il vice Stellini prova a correre ai ripari con delle sostituzioni facebook

