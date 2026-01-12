Stellini dopo il 2-2 | Reazione da squadra vera grande personalità

Dopo la partita tra Inter e Napoli terminata 2-2, Cristian Stellini ha commentato la reazione della squadra, sottolineando la grande personalità dimostrata. Nel suo intervento a Dazn, l’allenatore ha evidenziato l’importanza di una risposta compatta e determinata. Questa prestazione riflette l’atteggiamento e la mentalità della squadra, elementi fondamentali nel calcio di alto livello. Di seguito, le parole di Stellini sul pareggio e sulla reazione dei nerazzurri.

