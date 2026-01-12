Stellini a Dazn | Meglio non parlare del rigore C’è soddisfazione per la reazione avuta dalla squadra Su Conte dico…

Stellini, allenatore dell’Inter, ha commentato la partita contro il Napoli nel post gara trasmesso da Dazn. Ha sottolineato la soddisfazione per la reazione della squadra, evitando di commentare il rigore, e ha condiviso alcune riflessioni su Conte. Le sue parole offrono un’analisi sobria e misurata dell’incontro, evidenziando l’approccio equilibrato e la determinazione dei nerazzurri.

Cristian Stellini, al termine del big match di San Siro tra Inter e Napoli, ha parlato così ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico azzurro. Sul rigore: «Passerei oltre, non mi soffermerei sul rigore. Veniamo da una settimana un po' complicata. Meglio pensare alla prestazione e alla reazione dopo il calcio di rigore. Vogliamo pensare a questo. Abbiamo una squadra che ha dimostrato di valere il titolo che ha vinto lo scorso anno». Sulla reazione dopo il rigore: «C'è grande soddisfazione per la reazione che c'è stata.

