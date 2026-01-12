Stellantis Cassino una crisi senza fine che nel 2025 ha toccato il punto più basso

Nel 2025, lo stabilimento Stellantis di Cassino ha attraversato un periodo di crisi prolungata, raggiungendo il punto più basso della sua produzione. I dati ufficiali evidenziano un calo significativo delle attività, sollevando preoccupazioni sulle prospettive future dell’impianto e sul suo ruolo all’interno del gruppo. Questa situazione rappresenta un momento critico per la realtà produttiva di Cassino, chiamata a valutare strategie di rilancio e sostenibilità.

