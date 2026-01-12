Stefano Parisi, fondatore del think tank Setteottobre, analizza la situazione politica italiana evidenziando come la sinistra si trovi spesso in difficoltà nel gestire le istanze legate all’islam radicale. In particolare, sottolinea come le recenti vicende, come l’isolamento di Delrio per le sue posizioni contro l’antisemitismo, riflettano una tendenza della leadership del Pd a sostenere posizioni che potrebbero favorire atteggiamenti critici nei confronti di Israele.

L’imprenditore che ha fondato il think tank Setteottobre: «La durezza con cui Delrio è stato isolato per la sua proposta contro l’antisemitismo dimostra che la leadership del Pd parteggia per chi vuol cancellare Israele». Economista di gran vaglia, liberale di formazione e di militanza, Stefano Parisi è stato non solo un civil servant di altissimo livello - da capo dipartimento di Palazzo Chigi per gli affari economici a direttore generale del Comune di Milano – ma anche un ponte tra «palazzo» e impresa da direttore generale di Confindustria per poi farsi egli medesimo impegnato in politica sempre nel centrodestra, sempre con una vocazione liberale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Stefano Parisi: «La sinistra rincorre l’islam radicale»

Cosa c’è dietro il ritorno sulle scene di Stefano Parisi - Che si è riaffacciato sulla scena pubblica con l’associazione Setteottobre, fondata a fine 2024, con l’obiettivo di ricordare a tutti, specie ai filo- lettera43.it

Lorenzo Maggi. . Il video della 325esima serata di Lodi Liberale in cui abbiamo presentato il libro di Theodor Herzl "Lo Stato degli ebrei", pubblicato da Setteottobre, insieme a Stefano Parisi, Daniele Scalise, Paolo Macry e Roberta Ascarelli. - facebook.com facebook