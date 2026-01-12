Stazione di Lecco nuova aggressione con coltello | Cosa ci faceva il maranza ancora a piede libero?

Nella stazione di Lecco, domenica 11 gennaio, un uomo di circa cinquant'anni è stato aggredito con un coltello da un soggetto straniero, già noto alle autorità. L'aggressione, avvenuta a bordo di un treno proveniente da Mandello, è scaturita da un acceso confronto per un presunto sguardo scambiato. L'episodio solleva interrogativi sulla presenza e la sorveglianza di soggetti pericolosi ancora a piede libero.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio, a bordo di un treno proveniente da Mandello, un soggetto di origine straniera, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito un uomo italiano di circa cinquant'anni in seguito a un banale litigio per uno sguardo ritenuto "sbagliato". L'aggressione è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Il tastierista di Elio e le Storie tese ancora contro Salis: “Questa è a piede libero. Pagata e complice” Leggi anche: Ci sono detenuti psichiatrici socialmente pericolosi a piede libero Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Violenza in stazione, meno allarmismo e più serietà istituzionale; Dubino, baby gang devasta stazione: aggressione ai carabinieri; Paura sul treno: aggredisce e minaccia passeggero con un coltello; Violenza in stazione meno allarmismo e più serietà istituzionale. I Giovani Democratici intervengono in risposta alle recenti dichiarazioni dei Giovani della Lega e di Fratelli d’Italia in merito alle questioni di sicurezza nei pressi della Stazione di Lecco. Giovani Democratici Lecco PD provincia di Lecco Pd Città Di Lecco - facebook.com facebook

