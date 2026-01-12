‘Stai attento’ Barbareschi contro Ranucci | cosa è successo il silenzio dei vertici Rai fa discutere

Recentemente si è verificato un acceso confronto tra Alessandro Barbareschi e Sigfrido Ranucci, conduttore di Allegro ma non troppo. L’episodio ha attirato l’attenzione, anche per il silenzio dei vertici Rai. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e l’atteggiamento della rete di fronte a conflitti interni, suscitando discussioni nel panorama televisivo italiano.

