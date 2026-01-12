‘Stai attento’ Barbareschi contro Ranucci | cosa è successo il silenzio dei vertici Rai fa discutere
Recentemente si è verificato un acceso confronto tra Alessandro Barbareschi e Sigfrido Ranucci, conduttore di Allegro ma non troppo. L’episodio ha attirato l’attenzione, anche per il silenzio dei vertici Rai. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione e l’atteggiamento della rete di fronte a conflitti interni, suscitando discussioni nel panorama televisivo italiano.
Durissimo scontro tra il conduttore di Allegro ma non troppo e Sigfrido Ranucci. Una scena senza precedenti nella storia recente della Rai. Durante la diretta di Rai3, le parole di Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci hanno scatenato un caso che va ben oltre la polemica televisiva. Minacce, accuse personali e un attacco frontale a un altro programma del servizio pubblico: un episodio che ha immediatamente acceso l’allarme sindacale e politico. Il mancato ‘lancio’ e le accuse al consulente di Report. Tutto avviene al termine di Report, quando Ranucci chiude la trasmissione limitandosi a un formale passaggio di linea. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
