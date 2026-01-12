St pressing dopo la visita di Guidesi La Fiom | Ora il governo ci convochi

Dopo la visita di Guidesi, la Fiom sollecita un incontro con il governo per affrontare la questione St. Nonostante l’avvio dell’anno, manca ancora una convocazione ufficiale da Roma. I sindacati chiedono di accelerare le procedure e di discutere urgentemente anche sulla situazione del sito di Agrate, evidenziando la necessità di un dialogo immediato per tutelare i lavoratori e definire le future strategie.

"L’anno è avviato, ma da Roma nessuna convocazione per St. Bisogna accelerare". I sindacati tornano a mettere sul tavolo "il nodo del sito di Agrate". "Dopo la visita allo stabilimento dell’assessore regionale allo Sviluppo Guido Guidesi (in foto) che ha ribadito la centralità del polo lombardo – dice Pietro Occhiuto, segretario provinciale della Fiom – alle parole devono seguire i fatti. Guidesi ha incontrato il management aziendale e una delegazione delle Rsu e ha sottolineato il carattere innovativo della fabbrica, ribadendo che sono presenti tutte le competenze necessarie per guardare al futuro e che per questo meriti un piano industriale all’altezza della situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

