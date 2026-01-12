A partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio, sarà ripristicata la circolazione sulla strada statale 163 “Amalfitana” nel territorio di Maiori, in provincia di Salerno. La riapertura consente di riprendere il transito in modo regolare lungo questa importante arteria della costiera amalfitana.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà ripristinata a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio, la regolare circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana” nel territorio di Maiori, in provincia di Salerno. La riapertura riguarda il tratto al chilometro 36,300, interessato nei giorni scorsi da una caduta di pietrame avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Secondo quanto comunicato da Anas Campania, il ripristino della transitabilità sarà possibile a seguito dell’ultimazione degli interventi eseguiti dai privati, proprietari del versante dal quale si era originato il distacco dei massi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SS163 Amalfitana, riapertura a Maiori: ripristinata la transitabilità dal pomeriggio

