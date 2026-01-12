Squilli a vuoto e allarme quando è troppo tardi | dramma della solitudine senza fine

In questa fredda giornata di gennaio, Benevento si confronta con due drammi che si intrecciano: le chiamate senza risposta e l’allarme che arriva troppo tardi. La solitudine e l’isolamento rappresentano sfide spesso invisibili, che richiedono attenzione e sensibilità. È importante riconoscere i segnali prima che diventino insormontabili, per garantire un intervento tempestivo e supportare chi si trova in difficoltà.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un filo sottile tra i due drammi che hanno colpito la città di Benevento in questa fredda giornata di gennaio. Due persone che hanno perso la vita nel proprio appartamento, uno di 65 e uno di 76, uno in zona Ferrovia e uno in zona Mellusi. Entrambi soli, senza entrare nel merito delle storie delle singole persone. Drammi delle solitudini, telefonate a vuoto da parenti o conoscenti che non ricevono risposte e fanno scattare allarmi. Il che, spesso, porta alla macabra scoperta. Oggi ce ne sono stati due solo nel capoluogo sannita, scoperti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

