Squalifica Conte | l’allenatore salta Juve Napoli del 25 gennaio? Cosa succede dopo l’espulsione contro l’Inter

L'eventuale squalifica di Luciano Conte potrebbe comportare una multa di due turni per l’allenatore del Napoli. Nonostante l'espulsione durante la partita contro l’Inter, la sua presenza alla gara contro Juventus e Napoli del 25 gennaio sembra comunque garantita. In questo articolo analizziamo le possibili conseguenze di questa decisione disciplinare e cosa potrebbe cambiare per il tecnico e la squadra.

di Francesco Spagnolo Squalifica Conte, il tecnico dei partenopei rischia di prendere due giornate. La sua presenza allo Stadium comunque non è a rischio. Il motivo. Il clima intorno al Napoli si fa rovente dopo il post-partita di San Siro. Il pareggio contro l'Inter ha lasciato in dote non solo un punto prezioso, ma anche una scia di polemiche che rischia di pesare enormemente sul cammino dei campioni d'Italia. Tutto è nato nel finale del big match. Nell'accesa sfida di San Siro contro l'Inter, Antonio Conte ha visto l'ultima parte di gara dalla tribuna dopo essere stato espulso dall'arbitro Doveri. Leggi anche: Napoli, Conte salta la conferenza stampa prima della Roma. Cosa succede Leggi anche: Conte lancia l'allarme dopo Bologna-Napoli: cosa ha detto l'allenatore dopo il ko del Dall'Ara Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli, le due facce di Conte: pareggia con l'Inter con gli uomini contati ma viene espulso per una reazione furiosa. Ecco quante giornate di squalifica rischia - Basterebbe far vedere la sfida di domenica a San Siro del suo Napoli contro l'Inter.

Adesso ci aspettiamo che i napoletani chiedano la squalifica per Conte! - facebook.com facebook

È rigore anche per il Corriere dello Sport: errore chiaro di Doveri che dice “nulla nulla“ È anche accovacciato, Doveri, quando Rrahmani pesta il piede sinistro di Mkhitaryan. Doveva vederlo lui. Conte rischia la squalifica. ilnapolista.it/2026/01/e-rigo… x.com

