Spunta l' offerta di Teheran a Washington Casa Bianca | Presa in considerazione ogni opzione contro l' Iran anche raid militari

La Casa Bianca valuta tutte le opzioni, inclusi possibili interventi militari, in risposta alle recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. La repressione delle proteste in Iran, scoppiate il 28 dicembre e proseguite con violenza, ha segnato un nuovo momento di crisi. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale, mentre le implicazioni geopolitiche continuano a evolversi in un contesto di crescente instabilità regionale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.