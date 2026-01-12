Spunta l' offerta di Teheran a Washington Casa Bianca | Presa in considerazione ogni opzione contro l' Iran anche raid militari

Da today.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca valuta tutte le opzioni, inclusi possibili interventi militari, in risposta alle recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. La repressione delle proteste in Iran, scoppiate il 28 dicembre e proseguite con violenza, ha segnato un nuovo momento di crisi. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale, mentre le implicazioni geopolitiche continuano a evolversi in un contesto di crescente instabilità regionale.

La repressione delle manifestazioni in Iran ha superato una nuova, drammatica soglia. Secondo l’ong Iran Human Rights, dall’inizio delle proteste - esplose il 28 dicembre contro il peggioramento delle condizioni economiche e poi trasformatasi in una sfida diretta al potere - sarebbero stati. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Proteste in Iran, la Casa Bianca: «Trump non ha paura di usare i militari, e Teheran lo sa»

Leggi anche: Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: i soccorsi ai militari colpiti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.