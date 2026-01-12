Sport in tv oggi lunedì 12 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Ecco l'introduzione richiesta: Oggi, lunedì 12 gennaio, si apre una nuova settimana dedicata allo sport in tv. In questa giornata si possono seguire diversi eventi sportivi, con orari e programmi aggiornati. Inoltre, è possibile assistere agli incontri anche in streaming, offrendo così più opzioni per gli appassionati. Di seguito, le informazioni principali per seguire le competizioni di oggi, con un focus sulle modalità di visione e sui dettagli degli eventi.

Una nuova settimana si apre oggi, lunedì 12 gennaio, con una giornata sicuramente meno intensa rispetto all’ultimo weekend ma che si preannuncia comunque piuttosto interessante anche in chiave azzurra. Cominciano ufficialmente a Melbourne le qualificazioni degli Australian Open 2026, con ben sei tennisti azzurri (tre uomini e tre donne) subito in campo nel day-1 per tenere vivo il sogno di raggiungere il tabellone principale del primo Slam stagionale. Tennis italiano protagonista anche al WTA 250 di Hobart con il match di primo turno nel main draw tra Elisabetta Cocciaretto e la giapponese Ayano Shimizu, entrambe provenienti dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

