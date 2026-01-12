Spiro Leka | Qui sarà dura per tutti Abbiamo dovuto vincerla 2-3 volte
Spiro Leka si presenta in sala stampa con un tono deciso, riconoscendo le difficoltà affrontate: “Qui sarà dura per tutti. Abbiamo dovuto vincerla 2-3 volte”. Tra la soddisfazione per la vittoria e la consapevolezza delle sfide ancora da affrontare, Leka sottolinea l’importanza di mantenere i piedi per terra, anche di fronte a un entusiasmo cresciuto tra i tifosi.
E’ un fiume in piena Spiro Leka in sala stampa, combattuto tra la voglia di lasciarsi andare alla contentezza per una vittoria affatto scontata e la necessità di frenare gli entusiasmi che stanno ormai dilagando in una tifoseria che adesso sogna in grande. Perché il girone di ritorno, dove sempre si alza il livello della competizione, è cominciato con due vittorie di fila e il 2026 vede la Vuelle ancora in vetta, affiancata a Rimini, mentre Brindisi ha perso un colpo, cadendo a Cremona. "E infatti in quest’ A2 non si possono mai fare previsioni perché ad ogni giornata ci sono delle sorprese – sottolinea il coach biancorosso –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: WTA Finals 2025, Sara Errani: “Abbiamo dovuto cambiare il nostro gioco”; Jasmine Paolini: “Ottimo match”
Leggi anche: Valorugby-Viadana, domenica sfida tra invitte: "Sarà dura, ma abbiamo l’energia giusta"
Spiro Leka: "Qui sarà dura per tutti. Abbiamo dovuto vincerla 2-3 volte" - Il coach sottolinea la forza degli avversari e dà meriti ai suoi: "Fatte le scelte giuste nei momenti difficili" ... ilrestodelcarlino.it
Un nuovo re-Spiro Leka per la Vuelle, un underdog (di casa) come rianimatore del basket pesarese: «Ecco cosa voglio dalla squadra» - L'underdog del basket arriva dall'Albania (via Usa), si chiama Spiro Leka e ha una storia professionale che dovrebbe servire da ... corriereadriatico.it
Spiro Leka nuovo allenatore della Vuelle - “Sono davvero felice di tornare in quella che è la mia seconda casa, Pesaro - rainews.it
#RuvoPesaro Coach Spiro Leka Domenica 11/01 18:00 PalaColombo LNP Pass Radio Incontro Pesaro (Fm 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) tinyurl.com/bp7re95b x.com
Coach Spiro Leka presenta Victoria Libertas Pesaro - Wegreenit Urania Milano Il coach della Victoria Libertas Pesaro Spiro Leka presenta la gara della 20^ giornata di Serie A2 Old Wild West che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Vitrifrigo Arena - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.