Spiro Leka | Qui sarà dura per tutti Abbiamo dovuto vincerla 2-3 volte

Spiro Leka si presenta in sala stampa con un tono deciso, riconoscendo le difficoltà affrontate: “Qui sarà dura per tutti. Abbiamo dovuto vincerla 2-3 volte”. Tra la soddisfazione per la vittoria e la consapevolezza delle sfide ancora da affrontare, Leka sottolinea l’importanza di mantenere i piedi per terra, anche di fronte a un entusiasmo cresciuto tra i tifosi.

E’ un fiume in piena Spiro Leka in sala stampa, combattuto tra la voglia di lasciarsi andare alla contentezza per una vittoria affatto scontata e la necessità di frenare gli entusiasmi che stanno ormai dilagando in una tifoseria che adesso sogna in grande. Perché il girone di ritorno, dove sempre si alza il livello della competizione, è cominciato con due vittorie di fila e il 2026 vede la Vuelle ancora in vetta, affiancata a Rimini, mentre Brindisi ha perso un colpo, cadendo a Cremona. "E infatti in quest’ A2 non si possono mai fare previsioni perché ad ogni giornata ci sono delle sorprese – sottolinea il coach biancorosso –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

