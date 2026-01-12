Speranzon | Risultato atteso con ansia da tutta la comunità italiana
La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò rappresenta un risultato atteso da tempo dalla comunità italiana, frutto di un’azione concertata tra il governo Meloni e il supporto internazionale. La caduta del regime di Maduro, favorita dall’intervento di Trump, ha aperto nuove prospettive per la libertà e i diritti di cittadini italiani coinvolti in contesti difficili. Questo evento segna un passo importante verso il rispetto delle libertà fondamentali e la tutela dei nostri connazionali all’estero.
«La caduta del dittatore criminale Maduro, resa possibile dall'intervento decisivo di Trump, ha finalmente prodotto, grazie anche all’opera incessante del governo Meloni, un risultato atteso con ansia da tutta la comunità italiana: Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Dopo centinaia di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
