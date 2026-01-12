Speranzon | Risultato atteso con ansia da tutta la comunità italiana

La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò rappresenta un risultato atteso da tempo dalla comunità italiana, frutto di un’azione concertata tra il governo Meloni e il supporto internazionale. La caduta del regime di Maduro, favorita dall’intervento di Trump, ha aperto nuove prospettive per la libertà e i diritti di cittadini italiani coinvolti in contesti difficili. Questo evento segna un passo importante verso il rispetto delle libertà fondamentali e la tutela dei nostri connazionali all’estero.

