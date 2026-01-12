Sparò al vicino | l' allevatore Giuseppe Vadalà condannato a sette anni e un mese
Il tribunale di Genova ha condannato Giuseppe Vadalà, allevatore e parrucchiere di Sestri Levante, a sette anni e un mese di reclusione. La sentenza si riferisce all’episodio del 27 febbraio 2022, quando Vadalà sparò al vicino durante un litigio a Castiglione Chiavarese. La decisione conclude il processo sulla base delle testimonianze e delle evidenze raccolte durante il procedimento.
Sette anni e un mese. È la sentenza pronunciata dalla giudice del tribunale di Genova Alice Serra questa mattina nei confronti di Giuseppe Vadalà, il parrucchiere e allevatore di Sestri Levante che il 27 febbraio dello scorso anno, a Castiglione Chiavarese, al culmine di una lite aveva sparato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
