Spalletti prima di Juve Cremonese | Viviamo in un ambiente ambizioso dobbiamo esserlo! Ecco cosa non dobbiamo fare

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato la sfida contro la Cremonese, in programma stasera per il 20° turno di Serie A. Prima del calcio d’inizio, ha sottolineato l’importanza di mantenere un ambiente ambizioso e ha evidenziato gli aspetti fondamentali da evitare. Le sue parole riflettono l’approccio della squadra e l’obiettivo di affrontare la partita con equilibrio e determinazione.

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha presentato così la sfida di stasera valida per il 20° turno di Serie A, contro la Cremonese Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Juve-Cremonese, l’allenatore Luciano Spalletti ha tracciato la rotta per i suoi. Il tecnico di Certaldo ha sottolineato che, una volta rientrati . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti prima di Juve Cremonese: «Viviamo in un ambiente ambizioso, dobbiamo esserlo! Ecco cosa non dobbiamo fare» Leggi anche: Cambiaso a Sky pre Bodo Glimt Juve: «Margine di errore vicino allo 0, dobbiamo fare punti. Ecco cosa ci sta dicendo Spalletti» Leggi anche: Castro a Mediaset: «Sappiamo cosa dobbiamo fare, tutte le squadre hanno punti deboli. Dobbiamo sbagliare zero» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juventus-Cremonese, Spalletti in conferenza LIVE; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Cremonese; Conferenza Stampa Luciano Spalletti in Diretta Streaming | IT; Juve-Cremonese, la probabile formazione di Spalletti: dai fedelissimi ai dubbi in difesa e in attacco. Juve-Cremonese, diretta: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Le scelte di Spalletti per l'attacco - I bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la squadra di Nicola per riagguantare la zona Champions e accorciare sulle squadre di testa ... tuttosport.com

Napoli, pari che Scott! Conte: “Vergogna” Spalletti raddoppia Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 12 gennaio - facebook.com facebook

Napoli, pari che Scott! Conte: “Vergogna” Spalletti raddoppia Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 12 gennaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.