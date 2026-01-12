Spalletti nei guai così l’affare sfuma | c’è di mezzo la Premier
Luciano Spalletti e la Juventus stanno vivendo un buon inizio di stagione, con risultati positivi e un progetto in crescita. Tuttavia, recenti sviluppi indicano che la situazione potrebbe complicarsi, anche a causa di possibili interessi dalla Premier League. La vicenda evidenzia come, nel calcio di alto livello, le dinamiche di mercato possano influenzare anche le scelte tecniche e le prospettive future.
Luciano Spalletti e la Juventus stanno compiendo un ottimo lavoro nel corso di questa stagione, anche se presto le cose potrebbero mettersi male. Il fatto che la Juventus e Luciano Spalletti stiano compiendo davvero un ottimo lavoro dal punto di vista dei risultati ottenuti e raggiunti fino a questo momento è assolutamente fuori discussione. Il . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Catania, il video del sequestro di un quintale e mezzo di fuochi d’artificio: 47enne nei guai
Leggi anche: Juve e Spalletti: nel mezzo anche un nuovo ruolo nei confronti di quel giocatore bianconero. La situazione
Spalletti: "Dobbiamo essere belli e vincenti, qui hanno il palato fine... Yildiz uomo d'attacco" - Il bello in coppa. gazzetta.it
“Guai a chi mi tocca Spalletti. La Juve un errore, il ritorno di Boniperti mi spezzò le gambe” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.