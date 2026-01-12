Spalletti a Sky | Ci siamo guadagnati la bici ora pedaliamo Classifica? La nostra storia ci impone di essere ambiziosi
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha commentato a Sky Sport prima della partita contro la Cremonese. Ha sottolineato l’impegno della squadra e la volontà di proseguire il percorso di crescita, evidenziando l’importanza di mantenere un atteggiamento ambizioso in base alla propria storia e alle posizioni in classifica. Le sue parole riflettono la determinazione del gruppo a continuare a lavorare con costanza e attenzione.
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di campionato con la Cremonese. Le sue parole. Luciano Spalletti ha parlato a Sky prima di Juve Cremonese. Le sue dichiarazioni. IMPORTANZA PARTITA – « Ci siamo guadagnati la bicicletta che sognavamo, ora c’è da pedalare più forte. Quanto ti poni a un livello del confronto delle squadre che lottano per la Champions bisogna fare qualcosa di importante e lasciare i segni sul campo». RIMONTA IN CLASSIFICA – « Noi dobbiamo spingere tutto in modo naturale. Viviamo un ambiente ambizioso, dobbiamo esserlo. Questa spinta deve venire naturalmente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
