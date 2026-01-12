Spain to tighten rental rules with room rent caps seasonal lease curbs

Il governo spagnolo annuncia nuove misure per regolamentare il mercato degli affitti, introducendo limiti ai prezzi delle stanze e restrizioni sui contratti di breve e medio termine. L'obiettivo è contenere l’aumento dei costi abitativi e garantire maggiore stabilità nel settore immobiliare, rispondendo alle crescenti preoccupazioni sulla accessibilità degli alloggi nelle principali città del paese.

