Spain to tighten rental rules with room rent caps seasonal lease curbs
Il governo spagnolo annuncia nuove misure per regolamentare il mercato degli affitti, introducendo limiti ai prezzi delle stanze e restrizioni sui contratti di breve e medio termine. L'obiettivo è contenere l’aumento dei costi abitativi e garantire maggiore stabilità nel settore immobiliare, rispondendo alle crescenti preoccupazioni sulla accessibilità degli alloggi nelle principali città del paese.
MADRID, Jan 12 (Reuters) - Spain’s leftist government will further tighten rental rules and restrict medium-term leases to contain soaring rents and prevent price abuse u. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Spain to tighten rental rules with room rent caps, seasonal lease curbs - term leases to contain soaring rents and prevent price abuse under a decree to be approved in the coming weeks, Prime ... msn.com
