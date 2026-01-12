Spaccio di droga a Benevento | 30enne condannato a quasi 10 anni di carcere

Il Tribunale di Benevento ha condannato a circa nove anni e quattro mesi di carcere Daniele Pizzone, 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La sentenza si è basata sulle verifiche riguardanti attività di distribuzione di droga nel territorio. Questa decisione evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze illegali nella zona.

Il Tribunale di Benevento ha inflitto a Daniele Pizzone, 30enne della città già noto alle forze dell'ordine, una condanna a nove anni e quattro mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La pena è risultata leggermente inferiore rispetto ai dieci anni richiesti dal pubblico ministero Gianfranco Scarfò. Nel corso del processo sono stati riuniti due fascicoli, relativi a distinte indagini condotte dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, coordinate dal pm Francesco Sansobrino.

