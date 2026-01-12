Sostegno a una mamma e al suo bambino salvato dall' aborto | un progetto in memoria del vescovo emerito Vincenzo Zarri

Questo progetto, in memoria del vescovo emerito Vincenzo Zarri, si propone di offrire supporto a una madre e al suo bambino, recentemente salvato dall’aborto. Attraverso iniziative concrete, si intende promuovere la tutela della vita e la solidarietà, rendendo omaggio alla memoria di monsignor Zarri e alla sua attenzione verso la famiglia e i valori umani.

Un'iniziativa in ricordo di monsignor Vincenzo Zarri a sostegno di una mamma e del suo bambino salvato dall'aborto. Questa l'iniziativa del Movimento per la Vita ed il Centro di Aiuto alla Vita di Forlì in memoria del vescovo emerito di Forlì-Bertinoro scomparso venerdì scorso.

