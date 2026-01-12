Sorpresa in serbo per i viaggiatori da marzo 2026 al via il volo Palermo-Belgrado
A partire da marzo 2026, sarà operativo il nuovo collegamento aereo diretto tra Palermo e Belgrado. Questa novità offrirà ai viaggiatori un’opportunità di spostamento più semplice e comodo tra le due città, contribuendo a rafforzare i rapporti tra Italia e Serbia. La tratta rappresenta una crescita nelle connessioni internazionali della regione e faciliterà sia i viaggi di piacere che quelli di lavoro.
Ora è ufficiale. Dalla primavera 2026 Palermo sarà collegata direttamente a Belgrado con un volo aereo. Ad operare la rotta, già anticipata da PalermoToday, sarà la compagnia Wizz Air.“Il nuovo collegamento - si legge in una nota della low cost ungherese - rappresenta un consolidamento strategico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
