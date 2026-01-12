Sorellanza e rigore | il Duo Gazzana alla radio lascia la sostanza nuda

Il Duo Gazzana porta in radio un approccio autentico e senza fronzoli, unendo sorellanza e rigore nel loro ascolto. La trasmissione si distingue per la genuinità e la semplicità, offrendo un momento di ascolto che penetra nella quotidianità senza richiedere attenzione esasperata. Un’interpretazione sobria e concreta, capace di accompagnare l’ascoltatore in ogni ambiente e momento della giornata.

La radio è un posto strano. È un altrove senza geografia: ti entra in casa e non chiede permesso, si appoggia sul tavolo della cucina mentre hai ancora le mani bagnate, ti attraversa l'auto in coda, ti raggiunge in un pomeriggio in cui avevi deciso di non pensare a niente. Poi, d'un tratto, ti costringe a pensare a tutto. Su Rai Radio 3 arriva Nostalgia dell'assoluto, e già il titolo è una lama gentile. Nostalgia di che cosa, oggi, che siamo allenati a desiderare solo ciò che possiamo comprare e consumare in fretta? Nostalgia dell'assoluto significa nostalgia di una misura che non si piega, di una verità che non dipende dal numero di like, di un tempo che non sia soltanto cronometro.

