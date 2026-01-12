Sono omosessuale e sto con Veronica Peparini per soldi Parlate ma non sapete un caz*o | il durissimo sfogo di Andreas Muller

Andreas Muller ha recentemente espresso con fermezza il suo punto di vista, rispondendo a commenti offensivi riguardanti la sua vita privata e il rapporto con Veronica Peparini. In un messaggio diretto, ha sottolineato di essere omosessuale e di aver intrapreso una relazione con la coreografa per motivi economici, invitando a non giudicare senza conoscenza. La sua posizione evidenzia l'importanza di rispettare la privacy e la dignità di ogni individuo.

