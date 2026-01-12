Sondaggio politico Fratelli d’Italia scende e Pd sale
Secondo l'ultimo sondaggio Swg per Tg La7, pubblicato il 12 gennaio 2026, si osserva una diminuzione dei consensi per Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico registra un aumento di voti. I dati forniscono un quadro aggiornato delle intenzioni di voto in vista di eventuali elezioni, evidenziando i cambiamenti nel panorama politico italiano.
(Adnkronos) – Fratelli d'Italia scende, il Pd sale. E' la novità nel 'duello' secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 12 gennaio 2026, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Nel primo sondaggio dell'anno, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza nel paese . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale
Leggi anche: Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale
Sondaggi politici: stabile il M5s, in calo Fratelli d'Italia - Il primo sondaggio dell'anno di SWG non sorride a Fratelli d'Italia che scende sotto il 31%: stabile M5s, sale il PD ... it.blastingnews.com
SONDAGGI POLITICI: SCOSSONE IN VETTA!
I risultati del nuovo sondaggio politico realizzato da Tecnè per Dire. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.