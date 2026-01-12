Solofra Pisano rifiuta la nomina | Senza accordo politico non ci sono le condizioni

Gabriele Pisano ha annunciato di aver rifiutato la nomina a vicesindaco di Solofra, sottolineando l’assenza di un accordo politico condiviso. In una dichiarazione pubblica, ha spiegato le ragioni della sua scelta, evidenziando come senza un’intesa tra le parti non ci siano le condizioni per assumere incarichi di responsabilità amministrativa. La sua posizione apre un confronto sul percorso politico della città e sulle strategie future.

Arriva una presa di posizione netta da parte di Gabriele Pisano, che chiarisce pubblicamente i motivi del suo passo indietro rispetto alla nomina a vicesindaco del Comune di Solofra. Pisano ha spiegato di aver appreso della nomina esclusivamente dai social network, sottolineando come questa sia avvenuta senza alcun accordo politico, senza confronto preventivo e senza il suo consenso. Un elemento che, a suo giudizio, dimostra l'assenza delle condizioni necessarie per avviare una fase nuova e realmente condivisa per l'amministrazione cittadina. Nel suo intervento, l'esponente politico evidenzia di non aver avuto modo di verificare se esistessero le basi per superare le divisioni che hanno segnato gli ultimi mesi, né di valutare se la Giunta fosse in grado di portare a termine la legislatura seguendo una linea chiara e coerente.

