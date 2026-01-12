Soldati in strada e coltelli vietati | le grandi bugie del governo sulla sicurezza
Negli ultimi mesi, il governo insiste sull'importanza di intervenire sull'ordine pubblico, spesso evidenziando soluzioni immediate e visibili. Tuttavia, molte delle affermazioni ufficiali sulla sicurezza non corrispondono completamente alla realtà dei fatti, sollevando domande sulla trasparenza e l'efficacia delle politiche adottate. È fondamentale analizzare con attenzione le dichiarazioni e le misure proposte per comprendere meglio la reale situazione e le strategie in atto.
Roma, 12 gen – La maggioranza di governo continua a parlare di sicurezza come se fosse un problema di ordine pubblico da gestire con interventi visibili, rapidi, comunicabili. Soldati nelle stazioni, divieti sulle armi da taglio, inasprimento delle pene per i minori violenti. Tutto questo serve a costruire una narrazione di fermezza, ma non costruisce capacità di Stato. Anzi, rivela una debolezza strutturale: l’incapacità di dotarsi degli strumenti necessari per governare davvero il territorio, i flussi e la composizione della popolazione. Il governo continua a parlare di sicurezza come fosse uno spot. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
