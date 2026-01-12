Soccer-Former French player coach and commentator Courbis dies at 72
Rolland Courbis, ex-calciatore, allenatore e commentatore francese, è scomparso all’età di 72 anni. Figura nota nel mondo del calcio, ha contribuito con la sua esperienza sia sul campo che nelle aule di commento, lasciando un segno importante nel panorama sportivo francese. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il calcio e per chi lo ha seguito nel corso degli anni.
PARIS, Jan 12 (Reuters) - Former French footballer, coach and outspoken media commentator Rolland Courbis has died aged 72, his employer said on Monday.Born in Marseille,. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Soccer-former French player, coach and commentator Courbis dies at 72 - Former French footballer, coach and outspoken media commentator Rolland Courbis has died aged 72, his employer said on Monday. msn.com
