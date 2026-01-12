Snow Rugby Tarvisio da record | 54 squadre e un successo mondiale

Il Snow Rugby di Tarvisio ha registrato un grande successo, con la partecipazione di 54 squadre provenienti da diversi paesi. Durante due giorni di competizioni su campi ricoperti di neve, atleti e spettatori hanno condiviso un’esperienza sportiva unica. L’evento si conferma come uno dei più importanti nel panorama internazionale di questa disciplina, confermando l’interesse crescente per il rugby su neve.

Cinquantaquattro squadre provenienti da tutto il mondo, due giorni di gare sui campi innevati e una risposta entusiasta da atleti e pubblico. La tredicesima edizione dello Snow Rugby di Tarvisio entra negli archivi come l’edizione dei record, confermando il valore sportivo e promozionale di una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Zootopia 2 record mondiale al botteghino e successo nei primi 5 giorni Leggi anche: Frida Kahlo da record, un suo autoritratto è stato venduto per 54,7 milioni di dollari La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Snow rugby di Tarvisio, Anzil 54 squadre, record e orgoglio per il Friuli-Venezia Giulia; Snow Rugby, Tarvisio da record: 54 squadre e un successo mondiale; Neve, sport e spettacolo a Tarvisio: va in scena lo Snow Rugby; Tarvisio torna capitale europea del rugby sulla neve. Snow Rugby: Anzil, 54 squadre, record a Tarvisio e orgoglio per Fvg - Sul podio maschile i francesi del LES Minots, su quello femminile le friulane del Forum Iulii Tarvisio, 11 gen - ilgazzettino.it

Snow rugby di Tarvisio, Anzil “54 squadre, record e orgoglio per il Friuli-Venezia Giulia” - Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, intervenendo alle premiazioni della due giorni ... msn.com

Prima giornata da record a Tarvisio per lo Snow Rugby 2026 - TARVISIO (UDINE) – L’edizione 2026 dello Snow Rugby di Tarvisio si è aperta con una prima giornata memorabile, capace di coniugare spettacolo sportivo, promozione del territorio e una partecipazione ... nordest24.it

"La tredicesima edizione dello Snow Rugby di #Tarvisio ha raggiunto il record di 54 squadre provenienti da ogni parte del mondo". Così @MarioAnzil alle premiazioni delle gare seniores vinte dai francesi del LES Minots e dalle friulane del Forum Iulii tinyurl x.com

Spettacolo e una folta cornice di pubblico all'apertura dell’edizione 2026 dello Snow Rugby di Tarvisio sui campi innevati del Golf Club Senza Confini. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.