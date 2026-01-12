Sms sospetti e falsi richiami sanitari allerta truffe a nome dell’Asp di Messina

Si segnala il ritorno di sms sospetti e falsi richiami sanitari, apparentemente provenienti dall’Asp di Messina. Questi messaggi mirano a trarre in inganno gli utenti, creando confusione e preoccupazione. È importante mantenere attenzione e verificare sempre le comunicazioni ufficiali per evitare truffe o fraintendimenti.

Tornano a circolare, dopo alcuni mesi di apparente tregua, sms fraudolenti che richiamano presunti servizi sanitari dell'Asp di Messina, alimentando confusione e timori tra gli utenti. La segnalazione arriva dalla cooperativa sociale ASSO, che opera in convenzione con l'Azienda sanitaria.

