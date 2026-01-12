Smog sette giorni di sforamento da inizio anno Tornano le misure emergenziali
A partire da martedì 13 gennaio 2026, nella provincia di Modena entreranno in vigore misure emergenziali a causa di sette giorni consecutivi di superamento dei limiti di smog. Le previsioni di Arpae evidenziano un deterioramento della qualità dell’aria, rendendo necessarie interventi temporanei per tutelare la salute pubblica. Queste misure saranno adottate finché le condizioni di inquinamento non miglioreranno, in conformità con le normative ambientali vigenti.
Da martedì 13 gennaio 2026 saranno in vigore le misure emergenziali nella Provincia di Modena. Le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpae sulla base di un modello previsionale di qualità dell'aria, indicano infatti per Modena il superamento del valore limite giornaliero per il PM10 in.
