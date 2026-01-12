Sky Sport torna a Senigallia | collegamenti in diretta per raccontare il calciomercato invernale

Sky Sport torna a Senigallia per seguire in diretta il calciomercato invernale. Durante le trasmissioni, saranno approfonditi i principali movimenti e trattative delle squadre italiane ed europee. L’evento si inserisce nel consueto calendario di aggiornamenti dedicati al calcio, offrendo ai telespettatori informazioni affidabili e puntuali sulle novità di questa sessione di mercato.

SENIGALLIA – In occasione del prossimo calciomercato invernale, sarà Senigallia una delle location individuate da Sky Sport per le sue trasmissioni dedicate alle trattative di mercato. La città della spiaggia di velluto viene così nuovamente scelta come una delle città da cui raccontare, in tempo. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Calciomercato – L'Originale torna a Senigallia, di nuovo protagonista in TV su Sky e NOW - Nuova edizione, per Calciomercato – L'Originale significa anche nuova canzone/sigla ufficiale, dal titolo "Mi Perdo la Partita – L'individualista", scritta da Alessandro Bonan e Leonardo Lagorio

