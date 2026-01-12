Ecco l’introduzione richiesta: Skelton, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo ad Altenberg, in Germania, il 16 gennaio. La gara rappresenta l’ultimo appuntamento stagionale prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i convocati torna Valentina Margaglio, pronta a competere sul ghiaccio per chiudere nel migliore dei modi questa importante stagione di skeleton.

Prossimi al traguardo finale nella Coppa del Mondo di skeleton. Sul budello ghiacciato di Altenberg, in Germania, andrà in scena venerdì 16 gennaio l’ultima prova della stagione del massimo circuito internazionale, che precederà l’appuntamento più importante di quest’annata, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Messa in archivio l’eccellente tappa di St. Moritz, il gruppo azzurro si proporrà sul ghiaccio teutonico con la voglia di far bene e confermarsi su grandi livelli. Il triplice podio in terra elvetica, frutto dei riscontri di Amedeo Bagnis a livello individuale e dell’azzurro in coppia con Alessandra Fumagalli, ha dato morale alla squadra tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skelton, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: torna Valentina Margaglio ad Altenberg

Leggi anche: Nuoto, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: Ceccon guida gli azzurri

Leggi anche: Slittino alpino, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val Passiria