Sirene United per Yildiz la Juve chiude | Incedibile

Il Manchester United avrebbe manifestato interesse per Kenan Yildiz, giovane talento della Juventus. Secondo fonti di mercato, i Red Devils sono pronti a valutare un’offerta significativa per il calciatore in vista della prossima stagione. La trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità importante sia per il club inglese sia per il giocatore, che sta attirando l’attenzione dei principali club europei.

Sirene inglesi su Kenan Y?ld?z. Il talento della Juventus è entrato nel mirino del Manchester United in vista della prossima stagione, con i Red Devils pronti a valutare un'offerta importante. Da Torino la risposta è immediata. Yildiz è considerato incedibile e centrale nel progetto tecnico. Proprio per questo la Juve spinge per chiudere il rinnovo in tempi rapidi: l'obiettivo è blindare il classe 2005 e spegnere sul nascere qualsiasi tentazione, anche davanti a proposte di ingaggio elevate. La linea è tracciata: interesse registrato, ma nessuna apertura. Il futuro di Yildiz, nelle intenzioni bianconere, resta a Torino.

