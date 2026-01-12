Sintomi shock Malori alla festa | intossicati 17 bambini La corsa in ospedale

Durante una festa, 17 bambini hanno manifestato sintomi di intossicazione, richiedendo l'intervento delle emergenze e il trasporto in ospedale. L'episodio ha causato preoccupazione tra le famiglie presenti, trasformando un momento di convivialità in una situazione di emergenza sanitaria. È importante monitorare i sintomi e rivolgersi alle autorità competenti per chiarire le cause dell'incidente.

Una serata pensata per stare insieme si è trasformata in pochi minuti in un allarme sanitario che ha coinvolto decine di famiglie. È accaduto a Genova, nel quartiere di Rivarolo, dove circa 24 persone sono rimaste intossicate durante un evento ospitato in un locale messo a disposizione da una congregazione religiosa. Tra loro, 17 bambini, alcuni piccolissimi, che sono stati i primi a manifestare sintomi preoccupanti, facendo scattare l’intervento dei soccorsi. I segnali di malessere sono comparsi all’improvviso. I più piccoli, di età compresa tra i tre mesi e i 12 anni, hanno iniziato ad accusare mal di testa, nausea e vertigini, sintomi che hanno subito allarmato gli adulti presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

