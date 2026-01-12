Sinfonica siciliana crisi infinita | atto di accusa dei sindacati
Le organizzazioni sindacali e i lavoratori della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si riuniscono mercoledì alle 14 per affrontare la difficile situazione della musica classica in Sicilia. In un contesto di crisi economica e di criticità gestionali, i rappresentanti esprimeranno le proprie preoccupazioni e le proposte per il futuro dell’orchestra. Un momento di confronto volto a chiarire le sfide e le necessità di un settore culturale fondamentale per la regione.
Le organizzazioni sindacali, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal, insieme ai lavoratori della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, incontrano la stampa mercoledì, alle 14.30 all’Hotel Politeama, per “fare piena luce sulla grave e perdurante situazione di crisi che da troppo tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
