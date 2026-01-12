Sinfonica siciliana crisi infinita | atto di accusa dei sindacati

Le organizzazioni sindacali e i lavoratori della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si riuniscono mercoledì alle 14 per affrontare la difficile situazione della musica classica in Sicilia. In un contesto di crisi economica e di criticità gestionali, i rappresentanti esprimeranno le proprie preoccupazioni e le proposte per il futuro dell’orchestra. Un momento di confronto volto a chiarire le sfide e le necessità di un settore culturale fondamentale per la regione.

https://www.mobmagazine.it/giovanni-sollima-in-concerto-al-politeama-garibaldi-per-la-66a-stagione-dellorchestra-sinfonica-siciliana/ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.